EXILE／FANTASTICS佐藤大樹と漫画家・幸田もも子による絵本『おいでよ うぱごろう』が2026年1月21日に双葉社より発売される。

本作は、2人が生み出したキャラクター・うぱごろうを主人公にしたストーリー。佐藤大樹が初めて“文章”で物語を紡ぎ、幸田もも子が自身初の“絵本”に挑戦した。

物語は、佐藤が自身で飼っているウーパールーパーをモデルに制作された。小さな存在の視点から、前に進む勇気や寄り添う優しさを描いており、日常の中にある温かな気づきをテーマとしている。幸田による柔らかい色彩と穏やかな線描が特徴のイラストが物語を支え、絵と文が一体となった構成。

佐藤は、EXILEおよびFANTASTICSのメンバーとして音楽・パフォーマンス活動を行うほか、俳優としても映画やドラマに出演している。幸田は『ヒロイン失格』『君がトクベツ』などで知られる漫画家で、恋愛や人間関係を繊細に描く作風が支持を集めている。異なる分野で活躍する2人のコラボレーションは注目を集めており、絵本という新たな表現形態での化学反応が展開される。

発売を記念して、イベント「うぱ会」の開催も予定されている。イベントでは、佐藤によるお手振り会や絵本の朗読会が東京・大阪で行われる予定で、詳細は後日発表される。オリジナル初回限定特典なども発売予定だ。

■佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）メッセージこれまで沢山の方に愛していただいてきたうぱごろう。そんな彼のお友達が欲しくなり”おにごろう”の構想が生まれ、彼らの出会いの物語を絵本として描きたいと思いました！自分に自信が持てない方、つい周りと比べて凹んでしまう方、そんな人達の背中を押せるような、元気を届けるあたたかい１冊です。ぜひ1人でも多くの人に読んでいただきたいです！

■幸田もも子（漫画家）メッセ―ジ絵本を描くのは今回初めてだったのですが、心を込めて描かせていただきました。うぱごろうとおにごろうの関係性、大樹くんがつくられた優しい世界観を表現するのがとても楽しかったです。うぱちゃんもおにちゃんもとても愛らしくて、描きながら何度も「かわいい～」と悶えていました笑。読まれた皆さんの心に、そっと優しく届きますように。

■あらすじ「どんな時も、きみのとなりにいるよ」心がじんわりあたたかくなる、メッセージ絵本。うぱごろうがのんびり暮らすハナレ島にひっこしてきた、おにごろう。「仲良くなりたい……でも、どうしたらいいんだろう？」そんな小さな想いから、うぱごろうの“なかよし大作戦”が、はじまります。寂しくなる日も、ため息つきたくなる時も、もう一度、自分にやさしくなれる物語です。

■オリジナル初回限定特典EXILE TRIBE STATION→オリジナルトレカ楽天ブックス→オリジナルトレカHMV&BOOKS online→イベント応募者限定オリジナルトレカ梅田 蔦屋書店→イベント応募者限定オリジナルトレカ※HMV&BOOKS onlineと梅田蔦屋の応募者限定トレカのデザインは同じとなる。

星野書店→オリジナル缶バッジAmazon→佐藤大樹による手描きイラストのスマホ壁紙※特典内容は予告なく変更になる場合があり。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）