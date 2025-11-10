秋田のヤニー・ウェッツェルがニュージーランド代表に選出…今季B1初参戦で14.6得点のビッグマン

B1東地区所属の秋田ノーザンハピネッツは11月10日、ヤニー・ウェッツェルが「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1」のニュージーランド代表（FIBAランキング25位）に選ばれたことを発表した。

ニュージーランド出身で29歳のウェッツェルは208センチ109キロのパワーフォワード兼センター。サンディエゴ州立大学を卒業後、オーストラリアのNBLでプロデビューを果たすと、ニュージーランド、スペイン、ドイツなどを渡り歩いた。今シーズンから秋田に加入し、ここまで15試合すべてに先発出場して14.6得点7.9リバウンドをマーク。過去にもニュージーランド代表として「FIBA バスケットボールワールドカップ2023」、「FIBA 男子オリンピック2024最終予選」に出場し、2023年のワールドカップでは8.4得点5.2リバウンドを記録した。

グループAに入ったニュージーランドは11月28日と12月1日にオーストラリア代表（同6位）と対戦するため、同選手は11月17日から12月2日の期間、代表チームに合流する。

