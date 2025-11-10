この週末、各地でクマによる被害が相次ぎました。



9日、新発田市向中条では60代の男性が自宅の庭先でクマに襲われました。



■クマに襲われた男性

「飼い猫が外に出て飼い猫を呼びながら玄関を出てそっちに行った。」



男性によると、体長約1mのクマがやぶから顔を出し突進、男性が後ろ向きで逃げましたが－



■クマに襲われた男性

「遭遇して私の方へ突進してきて、後ろ向きで逃げてこの辺で追い越された。運動靴を草履履きしていたから、この辺の石で滑って転んだ。この辺で転んでクマが私に覆いかぶさるような感じ。」



男性はクマに左わき腹を引っかかれてケガを負いました。



■クマに襲われた男性

「すり傷程度。この格好だったがこの上から。」





11月7日には、JR越後湯沢駅近くにある温泉旅館の駐車場で宿泊客の男性が左腕をかまれました。

県内では、クマによるケガ人は4月以降16人にのぼっていて、県は警戒レベルがもっとも高い【クマ出没特別警報】を発表しています。