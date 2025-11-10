香取慎吾、年齢不詳な巻き髪ギャルの実年齢に唖然！「しゃべるとめちゃくちゃ子どもだわ…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#93が、11月9日20時からABEMAにて無料放送された。

■“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を実施

#93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合」と題し、実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を放送。見破り企画で毎回力を発揮する稲垣は、「正直自信はあります！」と豪語。そんな稲垣の自信を打ち砕くような年齢不詳美女たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーはご褒美の高級わらび餅をかけて、A～Fの名札をつけた6名の女性の年齢をガチ予想した。

なかでも、Dの名札をつけた女性について、草なぎは「あどけなさがある、最年少」とコメント。一方でキャイ～ン・ウド鈴木は「おそらくママさんかな、38歳」と予想した。みちょぱは「私が中学生くらいのときこんなもんでした、けどね…その洋服がちょっと前に流行った服なんだよなあ」「私が10代の頃に着ていた服なんだよな、でもそれがまた流行っている可能性もあるから」と分析。これにはEXIT・りんたろー。が「正解したすぎて失礼なことを言っている可能性がある」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

その後の質問タイムでは、草なぎが「初めて映画館で見た映画は？」と質問。Dの女性は『ドラえもん」』と答え、スタジオを混乱させ、香取は「うまいなあ…」と感心。

結果、草なぎは初対面でいちばん若いと予想していたDの女性を、最終予想では3番目に若いと判断。「お化粧を少し（濃く）塗られているから若く見せようとしているのかなって」と推測しました。みちょぱは「16歳くらい」、香取も「18歳」と予想。稲垣は「僕らのトークさっきから長いじゃん、ちょっと集中力がなくなってきてる。年齢のわりに大人っぽい格好をしていて、本当は14～15歳くらい」とコメントした。

いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた6名の女性の実年齢が明らかに。スタジオでたびたび話題になったDの女性・るみなさんは、最年少かつ12歳だと明かされ、スタジオは「12歳!?」と騒然。稲垣は「ちょっと集中力なくなってたもんね！」と小学生らしい所作に苦笑した。

みちょぱは予想時に気にしていた洋服について「お母さんの服？」と尋ねると、るみなさんは「これは昨日買いました…」と告白。みちょぱは「私がよくモデルをやっているブランドでした、すみません。最近また流行っているのかな？」と反省した様子をみせた。

さらに、「好きなことは友だちとブランコで遊ぶこと」だというるみなさんの、公園で遊ぶ様子やランドセル姿も公開され、これを見たみちょぱは「ランドセル背負ってんのかあ…そんな若いとは思わなかった」としみじみ。学校生活について聞かれたるみなさんは「全然モテない、去年は一緒に男子とサッカーしてました」と話し、香取は「しゃべるとめちゃくちゃ子どもだわ…マジ!?」と信じられない様子だった。

他にも、39歳で飲食店を経営する女性が「22歳の娘とグラビアをした」と明かし、スタジオを驚かせた。また、「地下最年長アイドル」という肩書きで、毎週末ライブハウスで活動している49歳の女性も登場。そんな個性豊かな年齢不詳美女たちが集結した『ななにー 地下ABEMA』#93は現在、ABEMAにて無料で見逃し配信中。

次週11月16日20時から放送の『ななにー 地下ABEMA』#94は、「私、アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第2弾」と題し、整形、ダイエット、メイクなどでイケメンや美女に大変身を遂げた「激変さん」を紹介する好評企画の第2弾をお届け。

今回は、体重145キロから68kgキロまで激痩せしたというルイボスさん、自己流でメイクを極めた結果、ライブハウスでワンマンライブを行う人気アイドルに激変したという宮脇舞依さんら5名の激変さんが登場。衝撃のビフォーアフター写真にななにーメンバーは「別人だって！」と騒然となる。

