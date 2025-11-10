バスケットボールB2鹿児島レブナイズはホームで東地区6位の山形と対戦しました。レブナイズのエースの「記念すべき」ダンクシュートに会場は大いに沸きました。



レブナイズは第1クオーターから14番兒玉のスリーポイントシュートなどで得点を積み上げます。



この試合までにB2で通算99本のダンクシュートを決めてきたレブナイズの絶対的エース、アンソニー・ゲインズ・ジュニア。





（実況）「AJ、ダンク！これでB2通算100ダンク達成です！」節目となる100ダンク達成に詰めかけた1916人のファン・ブースターも沸き上がります。アンソニー・ゲインズ・ジュニアは、この後もダンクシュートを決め山形を突き放します。山形も、3番ベルから2番ドアソンへのアリウープなどで得点を返しレブナイズに食らいつきます。しかし、このあとも山形にリードを許さなかったレブナイズが、84対75でゲーム1を制しました。（鹿児島レブナイズ・アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手（31））「もっともっと今後、ファンの記憶に残るような、印象に残るようなダンクをみせていきたい」ゲーム2は82対84と、わずか2点差で山形に敗れたレブナイズは貯金を1つ減らして7勝6敗となりました。順位は変わらず3位です。レブナイズの次のゲームは11月15日と16日。アウェーでバンビシャス奈良と対戦します。