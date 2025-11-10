シャオミ、国内5店舗目の「Xiaomi Store カメイドクロック店」をカメイドクロック内に12月13日オープン

写真拡大

　シャオミ・ジャパンは12月13日に、日本では5店舗目となる「Xiaomi Store カメイドクロック店」（東京都江東区）をオープンする。

●都内初、イオンの商業施設以外でも初の出店



　今回、オープンする「Xiaomi Store カメイドクロック店」は、東京都内初の「Xiaomi Store」であり、イオンの商業施設以外では初の出店となる。

　同店は、既存店と同様に製品体験の場と位置付けられており、200製品以上を展示、販売する。

　なお、シャオミ・ジャパンは年内中に首都圏における「Xiaomi Store」を拡大し、2026年には関西、中京エリアへの拡大を予定している。