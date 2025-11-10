シャオミ・ジャパンは12月13日に、日本では5店舗目となる「Xiaomi Store カメイドクロック店」（東京都江東区）をオープンする。



●都内初、イオンの商業施設以外でも初の出店



今回、オープンする「Xiaomi Store カメイドクロック店」は、東京都内初の「Xiaomi Store」であり、イオンの商業施設以外では初の出店となる。



同店は、既存店と同様に製品体験の場と位置付けられており、200製品以上を展示、販売する。



なお、シャオミ・ジャパンは年内中に首都圏における「Xiaomi Store」を拡大し、2026年には関西、中京エリアへの拡大を予定している。