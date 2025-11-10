昨季シティの得点は認めただろ！０−３惨敗後、リバプール指揮官が猛クレーム「明らかに誤審」「ドンナルンマを全く妨げていない」
現地11月９日に開催されたプレミアリーグ第11節で、遠藤航が所属するリバプールがマンチェスター・シティと敵地で対戦。出場機会確保に苦しむ日本代表のキャプテンは、またしても出番なしで終わったなか、０−３で惨敗した。
アルネ・スロット体制２年目のリバプールは、まさかの公式戦７試合で６敗を喫した後、アストン・ビラを２−０、レアル・マドリーを１−０で撃破。復調傾向にあったが、非常に厳しい現実を突きつけられた。
痛恨だったのは、０−１で迎えた38分の判定だ。モハメド・サラーが蹴ったCKにフィルジル・ファン・ダイクがヘッドで合わせてネットを揺らすも、GKジャンルイジ・ドンナルンマの前に立っていた、アンドリュー・ロバートソンのオフサイドを取られ、同点弾は幻となった。
英公共放送『BBC』によれば、スロット監督は試合後のインタビューで「明らかに誤審だ」と、いつにも増して不満を露わに。得点は認められるべきだったと強く訴えた。
「彼（ロバートソン）はゴールキーパーの行動を全く妨げていない。試合直後、ある人物が同じ審判が認めたゴールの映像を見せてくれた。昨シーズンのシティ対ウルブス（プレミアリーグ第８節、シティの得点が認められた）のものだ。今回、副審がオフサイドの旗を上げるのに13秒もかかった。あのゴールで好転していたかもしれない」
また、ファン・ダイクは「僕の立場から議論しても意味がない」と切り出し、こう言い放った。
「（そのゴールについて）自分が何を言おうと関係ない。何と言おうとメディアに取り上げられ、インターナショナルブレイク中ずっと僕の判定へのコメントが話題になるだろうからね」
次節のノッティンガム・フォレスト戦は11月22日で、２週間空く。昨季のプレミア王者はモヤモヤした状態で代表ウィークに突入する羽目になってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】片や無効、片やゴール。同じ主審が下した２つのジャッジ
