日経225先物：10日19時＝150円高、5万1200円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の5万1200円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては288.24円高。出来高は2296枚となっている。
TOPIX先物期近は3332.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51200 +150 2296
日経225mini 51195 +145 39436
TOPIX先物 3332.5 +8 3360
JPX日経400先物 30070 +40 208
グロース指数先物 710 +1 131
東証REIT指数先物 売買不成立
