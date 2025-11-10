　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の5万1200円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては288.24円高。出来高は2296枚となっている。

　TOPIX先物期近は3332.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51200　　　　　+150　　　　2296
日経225mini 　　　　　　 51195　　　　　+145　　　 39436
TOPIX先物 　　　　　　　3332.5　　　　　　+8　　　　3360
JPX日経400先物　　　　　 30070　　　　　 +40　　　　 208
グロース指数先物　　　　　 710　　　　　　+1　　　　 131
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース