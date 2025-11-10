先月開幕したVリーグ。フラーゴラッド鹿児島はきんでんトリニティーブリッツをホームで迎え撃ち2連勝を収めました。開幕から4試合を終え、西地区首位に浮上しました。



バレーボール、Vリーグで西地区6位のフラーゴラッド鹿児島は5位のきんでんトリニティーブリッツと対戦しました。第1セットは接戦のすえ落とし、続く第2セット。キャプテン長友の強烈なスパイクなどで得点を重ね、取り返します。





第3セットも互いに譲らぬ展開に。フラーゴラッドは小森がブロックで得点。さらに、セッター原がスパイク。激しい点の取り合いとなりデュースにもつれこみますが、フラーゴラッドが制します。第4セットには指宿市出身の迫田がサービスエース！さらに原のトスから長友が強烈なスパイクを決めるなど勢いを増します。そして迎えたマッチポイント。最後は藤原が決めて勝負あり。粘り強く戦い抜き、フラーゴラッドがホーム2連勝を飾りました。（フラーゴラッド鹿児島・長友優磨主将）「こうしてきつい試合を勝ち切ることはチームにとっての成長も1つ見えたと思うので、来週より強い自分たちのバレーができると思う」（フラーゴラッド鹿児島・藤田高教HC）「長友がフルに働いてやってくれたので本当に助かった。長友ぐらい活躍できる選手がそろっているので、ぜひそういう選手が活躍して、長友が楽に戦えるような試合ができれば」フラーゴラッドは西地区首位に浮上しました。次の試合は今月15日と16日。ホームで4位のトヨタサンホークス愛知と対戦します。