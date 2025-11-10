2025Ç¯ÅÙ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬450²¯¸µ¤òÆÍÇË¡½Ãæ¹ñ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡ÊÁ°Çä¤ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬11·î10Æü¸áÁ°2»þ12Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç450²¯¸µ¡ÊÌó9738²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î2025Ç¯¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤Ï¡¢1°Ì¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ê¥Ê¥¿2¡Ë¡×¡¢2°Ì¤¬¡ÖÅâÃµ1900¡×¡¢3°Ì¤¬¡ÖÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç350ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²ÈÂ²¸þ¤±ºîÉÊ¤«¤é¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤Ë±þ¤¨¤ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¤¬¤½¤í¤¤¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿½ÕÀá¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¡¢²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¡×¤ÎÇúÈ¯¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©Àá¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤ë¶¥¤¤¹ç¤¤¡×¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë±Ç²è»Ô¾ì¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î½ÕÀá¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î½ÕÀá¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ê¥¿2¡×¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤¬´ÑµÒ¤ËËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶ÌÀÀá¡¢¥á¡¼¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤¬Ãæ¹ñ±Ç²è»Ô¾ì¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³è¶·¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤âÄ¹¤¤±Ç²è¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±Ç²è¶È³¦¤äÁ´¹ñ¤Î´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÎò»Ë¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂêºà¤òÌÖÍå¤·¡¢Ç¯ÎðÁØ¤´¤È¤Î´ÑµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤Î¶¡µë¤Ï´ÑµÒ¤Î´üÂÔ¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤Ë±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ÎµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá´ü´ÖÃæ¤Î±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢18²¯¸µ¡ÊÌó389²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö»Ö´ê·³¡§Íá·ìÊ¿ÏÂ¡Ê»Ö´ê·³¡§Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ÎÎ®·ì¡Ë¡×¡¢¡Ö731¡×¡¢¡Ö»É»¦¾®Àâ²È¡Ê¥´¥Ã¥É¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼ ¿À»¦¤·¤Î·õ¡Ë¡×¤¬¥È¥Ã¥×3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë