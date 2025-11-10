Image: Shutterstock.com

寝る時は真っ暗がいいとはよく聞く話。そのほうが睡眠の質があがると言いますが、最新研究によれば心臓の健康にも影響する可能性があるといいます。

光が脳のストレスに

アメリカ心臓協会の2025サイエンスセッションで発表されたある研究は、真っ暗な睡眠環境は健康の全面において必要不可欠だと主張。

今回実施した観察調査では、2005年から2008年の間にマサチューセッツ総合病院で心臓検査（PET/CT検査）を受けた466人のヘルスデータを、脳のストレスシグナルと動脈炎症の証拠を特定するためチェックしました。また、彼らの睡眠状況＝家の周囲の夜間の光の状況も調査（2016 New World Atlas of Artificial Night Sky Brightnessデータを活用）しました。

その結果、光害（夜間の人口照明）が多いエリアに住む人のほうが、脳のストレスと動脈炎症が高く、心臓病発症リスクが高いことがわかりました。また、光に加え、騒音の多いエリアや貧困エリアでは、さらに脳のストレスシグナルが高いこともわかりました。

「空気や騒音などの環境要因は、ストレスとなり、神経や血管に影響し、心臓疾患リスクに繋がるということはわかっていました。光害は非常に一般的なものの、心臓への影響はあまりわかっていないのです」と、研究論文執筆者の1人で、マサチューセッツ総合病院で心臓検査部門を率いるShady Abohashem氏はプレスリリースで語り、夜間の光と心臓病リスクには直接的な関係性があること、ちょっとした光の強まりでも、明確に脳のストレスが高まることを指摘しています。

Abohashem氏の解説によれば、脳がストレスを感じると、免疫応答のトリガーとなるシグナルを発し、血管が炎症するといいます。これが継続されると動脈が固くなっていき、心臓発作や卒中のようなリスクが高まることに…。

スマホは画面を下に

就寝時の光外は、窓の外の人工的な灯りだけではありません。部屋の電気はもちろん、スマートフォンの光も含まれます。寝る時はスマホは別の部屋におく、またはアプリ通知などで画面が光るのを避けるため、スクリーンは下にしておくのが良さそうです。

今回の調査は少人数かつ多様性に富むものではないとして、研究チーム自らが研究の拡大、理解を深める必要があると語っています。また、光害が心臓の健康に影響することはわかったものの、どのようにその影響が起こるのかを調査するためにもさらなる研究が必要だといいます。