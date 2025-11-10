【ポイント】

・冬型の気圧配置。11日（火）は北海道で風雪が強く、平地で積雪も。

・東北地方は雨だが、山は雪に。

・西〜東日本は晴れて、空気が乾燥。関東や東海は北風がやや強い。

・台風26号は13日（木）にかけて、沖縄の先島諸島へ。

・朝は冷え込み、西〜東日本でも紅葉が進む。

・北海道は数日おきに雪が降り、徐々に冬らしく。

【全国の天気】

上空に寒気が入り、冬型の気圧配置が続くため、11日（火）も北海道の日本海側や東北地方の山では、雪の降る所がありそうです。東北の日本海側の平地や北陸は冷たい雨でしょう。一方、関東から九州の太平洋側は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ただ、関東や東海は北よりの風が強く、空気が乾燥するでしょう。洗濯物はよく乾きますが、飛ばされないようご注意ください。また、11日（火）の朝は冷え込みが強まり、関東から九州で10度を下回る所が多いでしょう。北日本では氷が張る冷え込みになる所もありそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 1度（-2 平年並み）

仙台 8度（-2 11月上旬）

新潟 9度（-2 11月上旬）

東京 10度（-1 11月上旬）

長野 5度（-4 11月上旬）

名古屋 8度（-4 平年並み）

大阪 10度（-5 平年並み）

広島 8度（-6 平年並み）

高知 8度（-8 11月下旬）

福岡 9度（-7 11月下旬）

鹿児島 14度（-4 11月上旬）

那覇 23度（-1 10月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 5度（-4 11月下旬）

仙台 13度（-2 平年並み）

新潟 13度（-2 11月下旬）

東京 17度（-4 平年並み）

長野 12度（±0 11月下旬）

名古屋 18度（±0 平年並み）

大阪 18度（-1 平年並み）

広島 18度（-2 平年並み）

高知 21度（±0 11月上旬）

福岡 19度（±0 平年並み）

鹿児島 19度（-1 11月下旬）

那覇 26度（＋1 11月上旬）

【週間予報】台風26号は12日（水）に台湾を直撃し、その後、13日（木）には沖縄の八重山地方に近づくでしょう。沖縄では波が高く、風も強まるでしょう。また、台風の北には前線が停滞しているため、沖縄では大雨が続きますのでご注意ください。一方、北日本では周期的に寒気が入り、北海道では数日おきに雪が降るでしょう。東北地方でも、標高の高い山では雪となる地域がありそうです。関東〜近畿は晴れる日が多いですが、朝はひと桁の気温と冷え込む日が多く、木々の葉が色づくようになるでしょう。