¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼Í¦¡¡¹ë²÷£²¥é¥ó¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö´°àú¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬»î¹ç¡¦¹ÅçÀï¡ÊµÜºê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï£´²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÄÔ¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Î°ÂÂÇ¡££·²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é¹â¤ÎÅê¤¸¤¿£µµåÌÜ£±£³£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¹ë²÷¤Ê£²¥é¥ó¤ÇµÜºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ø½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¡£²ñ¿´¤Î°ì·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°àú¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È²÷Â¤¬Éð´ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÈÂ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¤ë¤Ù¤¯Æü´ÚÀï¡Ê£±£µ¡¢£±£¶Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡¶¯²½¹ç½É¤â»Ä¤ê£³Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£