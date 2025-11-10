黒より“こっち”で洗練見え！【GU】40・50代が着たい！「ネイビートップス」

「いつも黒ばかり着てる気がする……」という人にこそ試してほしいのが、ネイビー。黒より軽やかで、幅広いシーンになじみそうな印象の頼れるカラーです。【GU（ジーユー）】から登場している「ネイビートップス」は、シルエットや素材にこだわりが光るラインナップ。40・50代の装いをさりげなく洗練見えさせてくれそうな上品アイテムをご紹介します。

華やかなペプラムデザインで脱・地味見え

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\2,490（税込）

「ほどよいハリ感と厚みがある素材」（公式オンラインストアより）でシルエットがきれいに立ち、1枚で装いをブラッシュアップしてくれそうなプルオーバー。フェミニンな印象のペプラムデザインですが、落ち着いた雰囲気のあるネイビーなら大人っぽさもきちんと確保できそうです。“甘すぎず、地味すぎない”40・50代にフィットする可愛らしさが手に入るはず。

ハーフジップで着こなしのアレンジが楽しめる！

【GU】「ネップハーフジップニットプルオーバー」\2,990（税込）

「クラシカルムードを演出するカラーネップ素材」（公式オンラインストアより）が特徴のニットプルオーバー。ネイビーの深みと素材の表情が相まって、シンプルながらも奥行きのある印象に仕上がっています。ジップを上げて襟を立てればきちんと感を出すことができ、下げて折ればこなれた雰囲気に。カジュアルにもきれいめにも寄せやすく、頼れる1枚となりそう。

シンプルながら品があり使い勝手がよさそう

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

シンプルなクルーネックデザインのカーディガンに、ネイビーが上品さを添える1枚。コンパクトなサイズ感で、ボトムスとのバランスが取りやすそうなのも魅力です。「やわらかくて着心地がよく、チクチクしにくいやさしい風合い」（公式オンラインストアより）も日常づかいにうれしいポイント。羽織るほか、肩や腰にさらっと巻いてスタイリングのアクセントにしても素敵です。

ツイード調 × ゴールドボタンが高見え

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ネイビーのツイード調素材が、リッチで上品な印象を引き出すカーディガン。ゴールドボタンやポケットデザインがほどよいアクセントになり、シンプルなボトムに合わせるだけで装いがぐっと引き締まりそうです。公式オンラインストアによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」で、オフィスや学校行事など、きちんと見せたいシーンにも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K