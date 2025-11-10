子猫の成長の速さを投稿した動画が話題になっています。2ヶ月から6ヶ月で猫ちゃんの姿が激変したことに驚きの声があがっているようです。動画には「一気に大きくなってビックリですよね」「どっちも超可愛い」等のコメントが寄せられ6万回以上再生されているようです。

【動画：ぬいぐるみと同じくらいの大きさだった子猫が、『４か月後』…】

あっという間に成長⁉

TikTokアカウント「ムチムチ代表わさお」に投稿されたのは、猫のわさおくんの成長記録です。2ヶ月目のわさおくんはぬいぐるみと同じ大きさくらいの小さな子猫だったそう。まだまだ当分は子猫らしい姿なのかなと思いきや…？

6ヵ月目には、ちょっぴり貫禄さえ感じる大人猫の姿に！「4ヵ月目からはただの猫になってました」と語る飼い主さん。子猫の成長の早さを感じさせる投稿となっていました。

わさおくんをご紹介

モフモフでムチムチな姿が可愛らしいわさおくん、種類はブリティッシュショートヘアなんだそう。飼い主さんいわく、毛量が多くベロア生地のような撫で心地だといいます。

他にもわさおくんのチャームポイントは、いつもびっくりしたお顔に見えてとても可愛いのだそう。抱っこはニガテなようですが、大人しい性格で一緒に寝てくれることもあるそうです。

芸達者なわさおくん

他には芸達者なわさおくんの姿も投稿されているようです。まずは飼い主さんがお手本として、手の甲から手の下にコインをスライドして見せたそう。そして、わさおくんの手の甲にもコインを置くと…？

なんとわさおくんは飼い主さんの真似をして、コインを手の甲から手の下に移したそう。コインを扱うのにまだ不慣れなわさおくん、仕草はちょっとゆっくりめなのもご愛敬だったようです。

最初にご紹介した投稿は6万回以上再生され「一気に大きくなってビックリですよね」「急に親猫ちゃんになった…！」「子猫の時から「誰？」って思うほどに成長しますよね」等のコメントが寄せられ、わさおくんの急激な成長に驚く声が多数あがっていたようです。

TikTokアカウント「ムチムチ代表わさお」では、わさおくんの可愛い姿が沢山投稿されています。思わず撫でたくなるようなモフモフ＆ムチムチなわさおくんにハマる人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ムチムチ代表わさお」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。