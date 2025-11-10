大沢たかお、上着から浮き出た“胸筋”にファンがメロメロ「青空の下天帝は、かっこいい」「生まれてきてくれてありがとう」
俳優の大沢たかおが、10日までにインスタグラムを更新。オフ感あふれる自然体な姿を収めた写真を公開し、ファンから歓喜の声が上がった。
【写真】胸筋が魅力的すぎる大沢たかお（3枚）
鍛え上げられた筋肉が度々ネットで話題になる大沢。今回の投稿では、歩く人の絵文字を添えて、外出中のオフショットをアップ。上下をグレーで統一したシンプルなコーデの大沢は歩くだけで絵になっており、トップスからはたくましい胸筋が浮き出ている。
この投稿を見たファンからは「青空の下天帝は、かっこいい」「生まれてきてくれてありがとう」「ニットに出る筋肉のラインといい腕まくりも最高です」「遠目からでもムキムキが分かる」などのコメントが寄せられていた。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」インスタグラム（@osawa_takao.official）
