ももクロ・百田夏菜子、イメージ激変のライブ衣装が「神秘的すぎる美しい」「AIかと思ってた！」と話題
「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子が、10日までに自身のインスタグラムを更新。印象激変のライブ衣装姿を公開すると、ファンから「美しい」「AIかと思ってた！」など反響が集まっている。
【写真】ももクロ・百田夏菜子の美しすぎる衣装ショット（4枚）
百田は「新しい魔法 ＃ももいろクリスマス2025」とつづり、12月20日・21日さいたまスーパーアリーナで開催されるライブ「ももいろクリスマス2025」の公式HPでも使用されている衣装を纏ったソロショットを多数公開。ブロンドヘアーとカラーコンタクトで変貌した彼女は現実離れした美しさを放っている。
この投稿にファンからは「神秘的すぎる美しい」「すごい！AIかと思ってた！」「美しいです…！ももクリとーーっても楽しみ」「美しすぎるオフショありがとう」などの声が集まっていた。
■百田夏菜子（ももた かなこ）
1994年生まれ、静岡県出身。アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダーを務める。2025年02月12日には初のソロアルバム「ビタミンB」をリリースした。プライベートでは、2024年に堂本剛との結婚を電撃発表した。
引用：「百田夏菜子」インスタグラム（＠kanakomomota_official）
【写真】ももクロ・百田夏菜子の美しすぎる衣装ショット（4枚）
百田は「新しい魔法 ＃ももいろクリスマス2025」とつづり、12月20日・21日さいたまスーパーアリーナで開催されるライブ「ももいろクリスマス2025」の公式HPでも使用されている衣装を纏ったソロショットを多数公開。ブロンドヘアーとカラーコンタクトで変貌した彼女は現実離れした美しさを放っている。
■百田夏菜子（ももた かなこ）
1994年生まれ、静岡県出身。アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダーを務める。2025年02月12日には初のソロアルバム「ビタミンB」をリリースした。プライベートでは、2024年に堂本剛との結婚を電撃発表した。
引用：「百田夏菜子」インスタグラム（＠kanakomomota_official）