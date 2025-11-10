【婚約発表】能條愛未、中村橋之助との2ショット公開 「梨園の妻になるとは」乃木坂46ファン驚き
元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表し、婚約会見を行った。会見後、能條は自身のインスタグラムを更新し、橋之助との2ショットを公開した。
【写真】婚約会見を行なった能條愛未と中村橋之助 連名でのメッセージも
能條は橋之助との連名のメッセージを投稿。「私事で恐れ入りますが、この度私たち、中村橋之助と能條愛未は結婚する運びと相成りました」と報告。続けて「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきました」と明かした。
さらに「これからの人生を共に歩みたい。この人を一生大切にしたいと言う二人の想いから、この先の様々な事を共有し支え合える夫婦になれると確信いたしました」とつづり、「夫婦力を合わせて、より一層お仕事にも成駒屋のためにも邁進していく所存です」と記した。
メッセージとともに、婚約会見での様子や、2人が手を取り合い笑顔を見せる2ショットも公開。
乃木坂46の1期生として活動後、2018年にグループを卒業した能條に対し、乃木坂46ファンからは「乃木坂OGが梨園の妻に」「梨園の妻になるとはビックリ」「能條愛未が梨園の妻になるとは誰が予想できたか？」「おめでとう」「お幸せに」と、驚きと祝福の声が相次いでいる。
引用：「能條愛未」インスタグラム（＠noujoami_official）
