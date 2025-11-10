NEMOPHILA、『LUNATIC FEST.2025』開幕を飾る熱演 新曲「VS EGO:」リリースも発表
4人組バンド・NEMOPHILAが、デジタルシングル「VS EGO:」を10日にリリースした。あわせて、2026年1月21日に自身初となるオリジナルEP『五臓 -GOZO-』を発売することも明らかになった。
【ライブ写真】『LUNATIC FEST.2025』でのNEMOPHILAのステージ
この新曲は、LUNA SEA主催『LUNATIC FEST.2025』の2日目に出演した際、ボーカル・mayuのMCとともに発表されたもの。「鬼火」「RISE」「アナタダレ」と続くステージでは、LUNA SEAの「TONIGHT」のリスペクトカバーも披露され、9月リリースの「開花宣言」や「REVIVE」、代表曲「OIRAN」まで全7曲を一気にパフォーマンス。トップバッターとして熱気を牽引した。
mayuは「VS EGO:」について「言いたいことやりたいことを思う存分詰め込んでます。自分の中にある闘争心を燃やせる、掻き立てられる曲です」とコメント。超攻撃的なリフとゴリゴリのサウンドが五臓六腑に響く1曲となっている。
『五臓 -GOZO-』は、作詞作曲・アレンジすべてをメンバー自身が手がけた、渾身の5曲を収録する。ドラムのむらたたむは「今回はデモ曲をちゃんと受け止めてその上でどう叩くか、メンバーの発想や描く音像も大切にしてできる限り、可能な限り作品として具体化することにチャレンジしました」と語り、「兎にも角にもインナーマッスルに響く曲たちが詰まっています」と自信をのぞかせた。
初回限定盤には、9月21日に川崎CLUB CITTA’で行われた初主催イベント『地平天成獄音道中 -地獄フェス-』でのライブ映像全10曲を収録したBlu-rayも付属する。
