日本代表は１０日、千葉県内で国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを開始した。今回のメンバーは、センターＦＷを主戦場とする選手が、ＦＷ上田綺世、小川航基、町野修斗、そして初招集の２０歳ＦＷ後藤啓介と４人呼ばれたことが一つの特徴。この日は帰国直後で室内調整となった町野は「数字（ゴール）を残したいですし、今いい感覚を持ってこっち（代表）に来られたので、まずは与えられたチャンスでは積極的にゴールを目指したい」と話した。

キールからボルシアＭＧへとステップアップした今季、町野は開幕から負傷の影響もあって調子が上がらず。しかしポカールの１０月２９日・カールスルーエ戦で初ゴールを決めると、１１月１日のザンクトパウリ戦でリーグ戦初ゴールも決めた。それでも「まだ足りない。数字、数字です」とさらなるゴール数の積み上げを意識した。

１０月にブラジル代表に勝利した試合（３〇２）では、上田が決勝ゴールを挙げ、エースとしての地位を確立しつつある。町野は９、１０月の親善試合に４試合連続で途中出場したが、ゴールはなし。それでも１トップ、２トップとバリエーションを増やしながら戦う森保ジャパンの中で、生き残る道は見えている。「僕はワントップでもツートップでも、周りに合わせられるのが１つ特徴でもあるかなと思っている」と語るように、前線での柔軟なプレーは武器だ。

２０歳ＦＷ後藤も競争に加わり「（後藤は）若いし、勢いもあると思うので、磋琢磨したい。ＦＷが結果を残すのが強豪国だと思ってるんで、点取りたいです」とうなずいた町野。来年６月の北中米Ｗ杯に向けたメンバー生き残りの争いに向け、ゴールという結果を求めていた。