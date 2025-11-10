【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】押し倒される→足裏キックの一部始終

U-17日本代表の長南開史（柏レイソル）が痛恨のレッドカード。相手選手を蹴ってしまい最初はイエローカードを提示されたが、ビデオ検証を経てレッドカードに。チームを窮地に追い込む行動にファンからは落胆の声が上がった。

U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者であるU-17ポルトガル代表と対戦。16歳の長南は3ー4ー2ー1システムの右ウイングバックに入った。

日本は前半のうちに和田武士（浦和ユース）と瀬口大翔（神戸U18）のゴールで2点をリードする展開に。後半も危なげない試合運びを見せていたが、72分にアクシデントが発生する。

右サイドに溢れたボールに長南が反応して収める。そこへポルトガルのFWステヴァン・マヌエルが後ろから強めにチャージされたことで、バランスを崩して転倒。しかし笛は吹かれず攻守が切り替わる状況だったため、長南はマヌエルをいかせまいと右足を上げて突破を阻んだ。

ビデオ判定でレッドカードに

これが足裏でマヌエルの太腿から腹部を何度か蹴るような格好となってピッチ内は騒然。このプレーに対して主審は長南にイエローカードを提示した。解説の名良橋晃氏は「この右足の印象がどうか」と心配の様子。その不安が的中するように、ポルトガルのベンチはFVS（VARに代わるリクエスト式のビデオ判定）をリクエストする。審判団がビデオ検証した結果、イエローカードが取り消され、レッドカードを提示されてしまった。

この一部始終には、サッカーファンたちも反応。「これは要らないプレー」「いまのはレッドだろーな」「足あげちゃったもんなー」「報復行為に見える」「一発退場の長南選手は本当に反省と成長をせねばなるまいな」「まじでこれはいらない」「完全に蹴ってるもんな」「長南良かったのにここで若さ出たなー」「長南くんは反省よホンマに」「さすがにこのプレーはダメ」と厳しい声が並んだ。

1人少なくなった日本は、80分に失点。その後もポルトガルに押し込まれる展開が続いたが1点を守りきり、グループBを首位通過した。ただ、長南はラウンド32（11月14-15日で対戦相手は未定）は出場停止で、FIFAの裁定次第では複数試合のサスペンションになる可能性もある。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

