Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位を快走するEX風林火山の選手兼監督・二階堂亜樹（連盟）。2位以下をさらに突き放すトップは取れるか。

【映像】二階堂亜樹、がっちり首位固めか？

EX風林火山は4選手全員がプラス。特に新加入の永井孝典（最高位戦）がルーキーながら個人スコアでトップを走る大活躍を見せるなど、快進撃を続けている。虫垂炎で戦列を離れていた勝又健志（連盟）もまもなく復帰の見込み。亜樹は“快気祝い”のトップを持ち帰れるか。

他の3選手は、苦境からの巻き返しを狙っている。セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）は、リーグ最下位に沈むチームを、なんとか救わなくてはならない。昨シーズンの覇者ながら、4選手とも調子が上がらないが、その中でも最もプラス域に近い竹内が明るい兆しになりたい。

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）は、開幕からしばらくは調子よくプラス域で過ごしていたが、気づけばマイナス域に転落し、▲67.9まで落ち込んできた。麻雀の内容そのものは、周囲から年々評価は上がっているが、結果に結びつかないこともしばしば。この苦境、乗り越えられるか。

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）は、とにかく勝利が欲しい。昨シーズンもレギュラーシーズン最終盤まで初勝利が手にできなかったが、今シーズンももうすぐ開幕から2カ月が経過する。節目のシーズン10戦目。勝利の笑顔が待たれている。

【11月10日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人10位 ＋99.3

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人35位 ▲164.0

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人24位 ▲29.2

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人28位 ▲67.9

【11月7日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋438.4（36/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋292.0（36/120）

3位 BEAST X ＋180.9（38/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋92.9（36/120）

5位 渋谷ABEMAS ＋17.0（38/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲76.4（40/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲253.7（38/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲474.0（36/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

