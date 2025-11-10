きのう、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首、立花孝志容疑者が逮捕されました。死亡した元兵庫県議に対し、生きているときだけでなく死亡した後も名誉を傷つけた疑いです。

【写真を見る】NHK党・立花孝志容疑者逮捕「政治家が中傷くらいで死ぬなボケ」 死亡の元県議への名誉毀損容疑 SNS発信は「いずれも事実無根」

記者

「立花容疑者を乗せた車が兵庫県警本部から出てきました」

名誉毀損の疑いで逮捕された「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）。

けさ送検された際、眼鏡をかけ、警察車両の後部座席で笑みを浮かべていました。カメラに向かってポーズを決める場面も。

警察によりますと、立花容疑者は去年12月、立候補した大阪の泉大津市長選挙の街頭演説で元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内さんが死亡した後にも「竹内さんはあす逮捕される予定だった」などとうその情報を投稿。竹内さんの名誉を生前、そして死後も毀損した疑いがもたれています。

兵庫県 斎藤元彦 知事

「議会から百条委員会の設置を示されたということは、たいへん重い話」

去年6月、兵庫県議会に設置された百条委員会。

竹内英明 兵庫県議（当時）

「どういった意図で（斎藤知事は）これを投げたんですか」

竹内さんはその百条委員会のメンバーとして、斎藤知事のパワハラ疑惑などを追及していました。その後、斎藤知事は失職。出直し選挙の際に出てきたのが立花容疑者でした。

立花孝志 容疑者（去年10月）

「斎藤知事は悪いやつだと思いこまされている。これは守りにいかなあかん、助太刀しに行かないといけない」

2馬力選挙を標榜し、斎藤知事を擁護する立花容疑者。次第に「口撃」の矛先は百条委員会のメンバーに向けられていきました。

立花孝志 容疑者

「（百条委員会の）竹内議員はめっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは、僕も複数の人から聞いていて」

立花容疑者の発信とともに、竹内さんに対するSNS上での誹謗中傷は激しさを増していきました。

竹内さんは「家族を守るため」として去年11月に議員を辞職。今年1月、自宅で死亡しました。自殺とみられています。

しかし、竹内さんが亡くなった翌日にも立花容疑者は…

立花孝志 容疑者（今年1月）

「竹内元兵庫県議はどうも、あす逮捕される予定だったそうです」

これらの発信に対して兵庫県警のトップである本部長（当時）が異例の否定コメントを発する事態に。

兵庫県警 村井紀之 本部長（当時）

「竹内元兵庫県議については被疑者として、任意の調べをしたこともありませんし、ましてや逮捕するという話はまったくございません。まったくの事実無根で明白な虚偽がSNS上で拡散されていることは極めて遺憾」

それでも、立花容疑者は竹内さんを標的に発信を続けます。

立花孝志 容疑者

「竹内県議はかなりでっち上げしていたことは、多くの人が分かってらっしゃると思うので」

「生前も、竹内、中傷していましたよ。だって、あいつ悪いことしてるじゃん。そもそも政治家が中傷されたくらいで、死ぬなボケ」

こうした状況を受け、今年6月、竹内さんの妻が名誉毀損の疑いで立花容疑者を刑事告訴しました。

竹内元兵庫県議の妻（今年8月）

「立花氏の発信で『黒幕』とされた夫は人々の憎悪の対象に、悪意を向ける標的とされました。デマで人をおとしめ死者に鞭打つ行為が平然と公然と行われています。民主主義の根幹をなす選挙が死者の冒とくに利用されることの異常さ悪質さを、私たちはもっと深刻に受け止めなければならないと思います」

告訴について、当時、立花容疑者は…

立花孝志 容疑者

「これで白黒はっきりつくということですので、私としては非常に感謝をしています。名誉毀損したことは認めますが、違法性が阻却されて不起訴、あるいは仮に起訴されたとしても無罪になると確信しております」

竹内さんが亡くなって10か月。きのう、立花容疑者が逮捕されました。

警察は、立花容疑者のSNSでの発信内容について、いずれも事実無根で真実だと判断する相当な理由がなかったとしたうえで、逃亡のおそれや罪証隠滅の懸念などを理由に逮捕したと説明しています。

立花容疑者の逮捕を受けて。

竹内元兵庫県議の妻

「ひとまず、何よりもほっと安堵したところなんですけど、いろんな事態が起きて、混乱は収まっていないこともありますので、きょう、ひとつ大きな報告が仏前でできたことは、ひとつ区切りになったのかなと」

百条委員会元委員長 奥谷謙一 兵庫県議

「私もいろんなデマや誹謗中傷で悩んでいる姿を見ていますので、竹内さんの無念が晴れるようになればいいんではないかと」

一方、斎藤知事は。

兵庫県 斎藤元彦 知事

「捜査中の件なのでコメントを控えたい。SNSなどにおける誹謗中傷や事実でないことを述べることについては、しっかり広報・啓発していきたい」

捜査関係者によりますと、立花容疑者は取り調べに対し「発言した事実については争うつもりはありません」などと供述しているということです。