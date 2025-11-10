3児の母である丸高愛実さんが、自身のInstagramを更新。PRではあったものの、丸高さんが今年の夏まで約2年暮らしていた徳島県で発見して「衝撃を受けた」というスイーツを紹介してくれました♪10月には東京にも店舗をオープンした洋菓子店なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

丸高さんが紹介した、“6秒に1個売れる”と話題になった商品がこちら！

■パール洋菓子店のレモンケーキ

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより

パール洋菓子店 /化粧箱【6個入】パールのレモンケーキ 税込2,780円（公式サイトより）

徳島県三好市にある『パール洋菓子店』が、今年の10月には東京・自由が丘にも上陸！

こちらのレモンケーキは、しまなみ岩城島 自社農園の瀬戸内レモンを使用。

“ちゃんと甘くてしっかり酸っぱい”グラスアロー（白いお砂糖の部分）にこだわっており、一口かじると、口の中にカリッ！ジュワッ！とレモン果汁と爽やかさが広がるんだとか！ふんわり仕上げたケーキ生地とのバランスが楽しめます。

オンラインショップには、化粧箱入りの商品のほかにも、自宅用として箱無しのバラ入り（税込3,980円）などの販売もあります。

■プレゼントにもおすすめ！

丸高さんは、こちらの商品について、「私はもともとレモンケーキそこまでだったんだけど、 このレモンケーキはしっかりあまくて、しっかりすっぱくて大好き」とコメント。

さらに、「ほんっとに美味しいからみんなにも食べてほしいな」「私は差し入れでも使ってる」「めちゃくちゃ喜んでもらえるの」と、贈り物にもおすすめだと教えてくれました！

