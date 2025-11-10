丸高愛実、“衝撃を受けた”絶品レモンケーキが東京に上陸「ほんっとに美味しい」
3児の母である丸高愛実さんが、自身のInstagramを更新。PRではあったものの、丸高さんが今年の夏まで約2年暮らしていた徳島県で発見して「衝撃を受けた」というスイーツを紹介してくれました♪10月には東京にも店舗をオープンした洋菓子店なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
丸高さんが紹介した、“6秒に1個売れる”と話題になった商品がこちら！
■パール洋菓子店のレモンケーキ
パール洋菓子店 /化粧箱【6個入】パールのレモンケーキ 税込2,780円（公式サイトより）
徳島県三好市にある『パール洋菓子店』が、今年の10月には東京・自由が丘にも上陸！
こちらのレモンケーキは、しまなみ岩城島 自社農園の瀬戸内レモンを使用。
“ちゃんと甘くてしっかり酸っぱい”グラスアロー（白いお砂糖の部分）にこだわっており、一口かじると、口の中にカリッ！ジュワッ！とレモン果汁と爽やかさが広がるんだとか！ふんわり仕上げたケーキ生地とのバランスが楽しめます。
オンラインショップには、化粧箱入りの商品のほかにも、自宅用として箱無しのバラ入り（税込3,980円）などの販売もあります。
■プレゼントにもおすすめ！
丸高さんは、こちらの商品について、「私はもともとレモンケーキそこまでだったんだけど、 このレモンケーキはしっかりあまくて、しっかりすっぱくて大好き」とコメント。
さらに、「ほんっとに美味しいからみんなにも食べてほしいな」「私は差し入れでも使ってる」「めちゃくちゃ喜んでもらえるの」と、贈り物にもおすすめだと教えてくれました！
3児の母である丸高さんのInstagramでは、日常やお出かけなど、家族の時間を大切にしていることが伝わってくる姿がたくさん披露されています。
