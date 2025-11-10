俳優・永田聖一朗のフォトブック『永田聖一朗 Holiday-ish Photobook』（仮）が、2026年1月30日（金）にKADOKAWAより発売される。

【画像】永田聖一朗のフォトブック、トロントで撮影された自然体な表情

本書は「バケーション」をテーマに構成され、カナダ・トロントを中心に撮影が行われた。洋画を想起させる構図や光の表現を取り入れ、旅先での自然な瞬間を記録した内容となっている。また、撮影地での出来事や本人の思考を綴った直筆ダイアリーも収録予定で、撮影時の心境や体験を補足する構成となる。

永田聖一朗は、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの村雲江役や、『仮面ライダーガッチャード』での鳳桜・カグヤ・クォーツ／仮面ライダーレジェンド役などで知られる。今回のフォトブックでは、俳優活動とは異なる側面を提示し、日常から離れた時間の過ごし方が表現されている。

発売を記念し、2026年1月17日（土）と31日（土）に東京、2月1日（日）に大阪で本人登壇イベントが予定されている。詳細は特設サイトにて随時発表される。イベントの内容は変更となる可能性がある。SNSでは、XおよびInstagramの公式アカウントで関連情報を発信中。また、Amazonなどのネット書店では限定特典付きバージョンの販売も予定されている。

■永田聖一朗コメントこんにちは！永田聖一朗です。今回はホリデイッシュフォトブックという、休日を切り取ったようなコンセプトで、人生で初めてカナダに行きました。日本では味わえない非日常のような、特別な経験をさせていただきました。英会話も訓練の成果が、多少発揮されました。でも同時に、気持ち、パッションが大事だなとも改めて感じました！笑カナダで出会った人たちの温かさ、美しい景色、そして心が動いた瞬間。そのすべてが、僕の人生の大切な1ページになりました！この旅の一部始終を、ぜひご覧ください！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）