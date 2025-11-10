マンチェスター・ユナイテッドに所属するMFコビー・メイヌーは今冬の移籍が注目されている。



20歳の生え抜きMFはユナイテッドの未来として大きな期待が寄せられていたが、現在はルベン・アモリム監督の信頼を勝ち取れていない。今節は怪我で欠場となったが、メイヌーは今シーズン公式戦全体でも8試合しか出場しておらず、プレイタイムは228分のみ。リーグ戦は7試合すべて途中出場となっている。





出場時間を求めて子供の頃から在籍するユナイテッドからの移籍を模索しているメイヌー。様々なクラブが注目していると考えられているなか、現在最も熱心だと噂されているのがナポリだ。昨夏にはスコット・マクトミネイ、そして今夏はラスムス・ホイルンドがユナイテッドからナポリに渡ったが、メイヌーも続くことになるのか。英『THE Sun』によると、元チームメイトのマクトミネイはナポリにメイヌーの獲得を懇願したという。ナポリで輝き放つ同選手は指揮官のアントニオ・コンテにメイヌーの強みやどれほどいい選手かを伝えた模様。また完全移籍でもレンタル移籍でもナポリにとって素晴らしい取引になると考えているようだ。ナポリは今夏獲得したケビン・デ・ブライネが長期離脱を強いられることになったため、中盤の補強を検討していると考えられており、メイヌー獲得へ本腰を入れる可能性は十分にあるだろう。来年のW杯に挑むイングランド代表メンバーに選ばれるためにはまず出場時間を稼ぐ必要があるメイヌーだが、ナポリでマクトミネイやホイルンドらと再会することはあるのか、注目だ。