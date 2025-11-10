Travis Japanが表紙を飾った『anan2472号』が11月19日（水）にマガジンハウスより発売される。

『anan2472号』は「みんなで考える、フェムケア2025」特集。表紙に登場したのは、3rdアルバム『's travelers』のリリースを控え、来年1月からは8都市を巡るツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」が決定したTravis Japan。表紙に採用されたビジュアルは、リボンやフリル、レースなど、フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”。あなたを何かから守るような力強くも優しい7人の“見守りTiger”としての表情となっている。

表紙ビジュアルとうってかわり、パジャマスタイルでは、7人のやさしさと可愛い表情が掲載される。松田元太、松倉海斗による松松コンビのほか、最近完コピダンスで話題を呼んだ“しめんちゅ”こと七五三掛龍也、中村海人。宮近海斗、吉澤閑也、川島如恵留による“のえちゃかしず”がぬいぐるみや枕、ブランケットを手に楽しげに撮影。

今回は特集に合わせ“優しさ”をテーマにインタビューを敢行。それぞれの他者への寄り添い方の質問からは、グループ内での最新の関係性が明らかに。様々な場面で苦楽を共にした7人だからこそわかるお互いの性格が見えるインタビューとなった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）