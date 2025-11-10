能登半島地震の被災地で注目を集める「復興ツーリズム」。被災地を訪れ、災害の経験や教訓、復興の現状を学び、防災・減災意識を高めるとともに、被災地域の経済活動の活性化に貢献する観光のスタイルです。

東日本大震災の被災地では震災遺構や伝承施設の見学、語り部による話を聞くプログラムなどがありますが、能登半島地震の被災地でも、「復興ツーリズム」の可能性を見出すため、10日、有識者が現地を視察しました。

渡邉百音フィールドキャスター「能登半島地震からまもなく2年。被災地ではこのように爪痕が残る中、復旧から復興へとあゆみを進めている。観光施設ではどのように客足を戻すか検討が行われています」

引退した競走馬を飼育する施設は地震で営業や見学が半年以上休止に

珠洲市蛸島町にある珠洲ホースパーク。引退した競走馬を飼育していて、地震の影響で営業・牧場見学を半年以上停止しました。

現在は営業を再開したものの、地震前とは程遠いのが実情です。

珠洲ホースパーク・足袋抜 豪代表「事業としてはずっと止まってるような馬はいるから飼育は継続しているが本来望んだ展開ができていない」

「馬に癒されることは東日本大震災でもあった」

10日ホースパークを訪れたのは、観光マーケティング事業を行う経営者や大学教授など、有識者およそ15人です。

県の観光連盟は、能登を旅しながら被災地を訪れる「復興ツーリズム」を掲げ、復興の進捗を学ぶ機会、観光振興の両立を模索しています。

珠洲ホースパーク・足袋抜 豪代表「馬は相手が傷ついてるとか汲み取る力がすごい。馬に癒されるということは東北の震災でもあった」

視察で得られた意見を踏まえてプランの具体的検討へ

一行はその後、能登半島の先端、禄剛崎にあるレストラン「いかなてて」を訪問。

店では県オリジナルのひゃくまん穀や、珠洲の塩を使ったメニューを提供していて観光連盟では、パッケージツアーの一環として売り出せないかも模索します。

産業観光に関わる岩田真吾さん「ウマやこの店のカレーもそうだが、すごく魅力的な物がたくさんあった。そこは自信をもって迎えてもらえれば」

観光連盟は今後、得られた意見を踏まえ、具体的なプランの検討に入る方針です。