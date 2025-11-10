角界で抜群の人気を誇った石川県穴水町出身の元小結・遠藤が、9日福岡市内で引退会見を開き、「幸せな相撲人生だった」と振り返りました。

スピード出世の相撲人生を振り返ります。

元小結・遠藤の北陣親方「悔いは一切ない。本当にいっぱいいっぱいやりました。幸せな相撲人生だったなと本当に思う」

12年半の現役生活にピリオドを打った遠藤。郷土の名力士の引退に地元・穴水町では…

穴水町民「小さな穴水町の星として日本中のファンの心をわしづかみにしてずっと長い間頑張っていた。本当に今はお疲れさまでしたと言いたい」

幼少期から遠藤が通った福寿司・松本志郎さん「たまにこっち（店）来とってもそんなような（引退の）ニュアンスの言葉が入っとったからね。まさかと思った。よく頑張ったと思う。遠藤関が出てすぐ人気上がった。相撲協会も。すごく貢献したんじゃないかと思う」

被災した祖父も孫の活躍をねぎらう

能登半島地震で被災し、今は仮設住宅に住む遠藤の祖父・勇さんも長年、角界で活躍した孫に労いの言葉を贈ります。

祖父・勇さん「10何年よくやってくれたわ。それしか言うことない。部屋構えて指導するなら最初は自分が一番苦労するんだからその苦労に耐えられるに耐えられるだけのことをやってくれればそれでいい」

元小結・遠藤の北陣親方「故郷の応援というのは本当に支えになった。まだ引退の挨拶も故郷には行けていないので、直接会って感謝を申し上げたい」

高校や大学で“頂点”に 角界で活躍する礎を築く

遠藤がアマチュア相撲界で注目を浴びるきっかけとなったのが2008年の高校相撲金沢大会。

金沢学院東高校のキャプテンだった遠藤は、団体戦決勝で大将として卯辰山の土俵に上がりました。

大一番で勝利し、団体戦初優勝の悲願を果たしました。

遠藤聖大選手（高校3年生当時）「2人で1点取ってきてくれって俺がなんとかしてやるってみんなに言っていた。助け合ってチームで勝つしかないと思った」

高校卒業後は七尾市出身の横綱・輪島を輩出した名門・日本大学相撲部に進学。

2012年には「アマチュア横綱」の称号を手にしました。

遠藤聖大選手（大学4年生当時）「（アマチュア横綱になって）最初は余韻に浸ってたけどもう余韻には浸ってない。切り替えはできている努力だけは欠かさずにやっていきたい」

「あの歓声を聞くんだ」 現役生活の励みにしていたファンへの思い

大学を卒業してからは、同郷で大学OBの追手風親方（元幕内・大翔山）のもとに入門し、2013年の春場所で幕下10枚目格付け出しで初土俵を踏みました。

技能賞を4度受賞するなど、巧みな技が光る相撲と、その端正な顔立ちで、女性ファンからの人気も集め、不祥事で低迷していた大相撲人気の回復に大きく貢献しました。

2018年に最高位の小結まで上り詰めたものの、最近では両膝の手術を受け、2場所連続で休場するなどけがに悩まされました。

元小結・遠藤の北陣親方「（勝てば）鳥肌が立つような声援をもらっていたので、最後の最後までもう一回あの歓声を聞くんだという気持ちで土俵に向かっていた」

遠藤は年寄・北陣を襲名し、今後は若手力士の指導にあたります。

元小結・遠藤の北陣親方「たくさんの方に応援してもらえるような力士を育てたい」

12年半にわたり、石川県内だけでなく角界全体を盛り上げてきた遠藤。未来を支える親方として第2の相撲人生をスタートさせます。