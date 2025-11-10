Perfumeあ〜ちゃん、秋色コーデでスペイン満喫「あ〜ちゃんも景色もとてもキレイ」「プライベートいっぱい見れて嬉しい」
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が10日、自身のインスタグラムを更新。スペイン・バルセロナを満喫するバカンスショットを大量投稿した。
【写真】「とっても可愛い」スペイン旅行を楽しむPerfume あ〜ちゃん
スペインの観光名所である、サクラダ・ファミリアの前で笑顔を見せたショットや、ジェラートを持った姿などスペイン旅行を楽しむ様子を13枚の写真で披露している。
ほかにも、サクラダ・ファミリアの豪華な内部や遠くから見る外観など、写真撮影の手本になりそうなショットをたっぷりと紹介し、休暇を楽しむ様子が伝えた。
この投稿にファンからは「あ〜ちゃんも景色もとてもキレイです〜」「あ〜ちゃんの秋色コーデもかわいいです」「とっても可愛いしプライベートいっぱい見れて嬉しい」などのコメントが寄せられている。
