河村隆一、のど不調で公演延期 4日前に苦渋の決断【報告全文】
歌手・河村隆一の公式サイトが、10日に更新。のどの不調により、14日、18・19日の公演を延期すると発表した。
【動画】「想像以上に快適」肺腺がん手術から約3年の心境を語った河村隆一
サイトでは「開催を予定しておりました「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」11月14日(金)茨城公演、11月18日(火)、19日(水)神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と報告。
続けて「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と呼びかけている。
■報告全文
【No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03】11/14(金)茨城・11/18(火),19(水)神奈川公演延期のお知らせ
いつも河村隆一を応援いただきまして、ありがとうございます。
開催を予定しておりました「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」11月14日(金)茨城公演、11月18日(火)、19日(水)神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます。
本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
＜対象公演＞
Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03
2025年11月14日(金) ルシェルアンジュ水戸ウエディングシャトー（茨城県）
2025年11月18日(火) カサ・デ・アンジェラ馬車道（神奈川県）
2025年11月19日(水) カサ・デ・アンジェラ馬車道（神奈川県）
振替公演及び払い戻しの詳細は、後日改めてご案内いたします。
お手持ちのチケットは詳細発表まで大切に保管してお持ちください。
最後に、重ねてこのような発表となってしまったことをお詫び申し上げますと共に、
何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
2025年11月10日
有限会社 アール・ケー・エム・ファミリー
株式会社リトルオアシス
株式会社キョードー東京
【動画】「想像以上に快適」肺腺がん手術から約3年の心境を語った河村隆一
サイトでは「開催を予定しておりました「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」11月14日(金)茨城公演、11月18日(火)、19日(水)神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と報告。
■報告全文
【No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03】11/14(金)茨城・11/18(火),19(水)神奈川公演延期のお知らせ
いつも河村隆一を応援いただきまして、ありがとうございます。
開催を予定しておりました「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」11月14日(金)茨城公演、11月18日(火)、19日(水)神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます。
本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
＜対象公演＞
Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03
2025年11月14日(金) ルシェルアンジュ水戸ウエディングシャトー（茨城県）
2025年11月18日(火) カサ・デ・アンジェラ馬車道（神奈川県）
2025年11月19日(水) カサ・デ・アンジェラ馬車道（神奈川県）
振替公演及び払い戻しの詳細は、後日改めてご案内いたします。
お手持ちのチケットは詳細発表まで大切に保管してお持ちください。
最後に、重ねてこのような発表となってしまったことをお詫び申し上げますと共に、
何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
2025年11月10日
有限会社 アール・ケー・エム・ファミリー
株式会社リトルオアシス
株式会社キョードー東京