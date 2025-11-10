広島県では初の女性知事が誕生です。9日に行われた県知事選挙で初当選した横田美香さんが昨夜の広島テレビの番組に生出演し、今後の抱負を語りました。



きのう行われた広島県知事選挙で初当選を果たした横田美香さん。一夜明け、広島市内で道行く人たちに感謝の気持ちを伝えました。新人3人の争いを制した横田さん。広島県では16年ぶりの知事交代で、初の女性知事誕生となります。





■当選・横田美香さん（無・新）「これはゴールではなく新しいスタートラインに立たせていただいたものと思っております。広島県のためにすべてをかけていきたい力を尽くしていきたい。」■岸田文雄元首相「横田美香新知事のもと、広島県民の幸せや心の豊かさにつながるこういった新時代をつくっていきたいものだと思います。」自民党や立憲民主党など与野党4党から推薦を受けて幅広く支持を広げました。横田さんは農林水産省の官僚などを経て、湯崎知事の下で広島県の副知事も務めました。■湯崎英彦知事「おめでとう」■横田美香さん「ありがとうございました」■湯崎英彦知事「がんばって」■湯崎英彦知事（インタビュー）「素晴らしい結果になってうれしく思っています。良いものは引き継いでいってくれるとうれしいと思いますし、見直すべきところがあったら、見直して進めていただきたいと思います。」■横田さん広島テレビ入り「こんばんは」横田さんは9日夜、広島テレビの番組に生出演し、新知事としての意気込みなどを語りました。■宮脇靖知キャスター「まずは初当選おめでとうございます」■横田美香さん「ありがとうございます」■宮脇靖知キャスター「今のお気持ちはいかがでしょうか」■横田美香さん「17日間という選挙戦としては 長い期間の選挙だったんですけれども、本当に多くの皆さんがご支援いただいて、ご投票いただきまして、本当に心から感謝を申し上げたいなと思います。」自身の性格については…■横田美香さん「割と凝り性かもしれないですね。割と突き詰めたいタイプかなというふうに思います。」一方、近年の県知事選挙では投票率の低さが課題となっています。今回の選挙では、30.09パーセントと過去2番目に低い投票率でした。■横田美香さん「（投票率が）かなり低いなというふうに思います。私の選挙戦の特に、終盤は本当に投票率を上げてほしいということで、投票に行っていただきたいという訴えもしていたんですけれども、今回の結果ということで、前回比からしても下がってるっていうことは大変残念なことです。なかなか課題だなと思っております。」県民が求める政策は…■県民「県独自の何かを打ち出してもらえれば一番いいかも分からないですね。」「人口減少じゃないですか、減っているらしいですからね。流出っていうんですか、それが問題かなと思いますけどね。」横田新知事の思い描く広島県は…■横田美香さん「若者の方々に本当に魅力ある地であるというふうに思ってもらうこと。そして、関係人口をまずは増やしてですね、ここはいいところだからみんな来てみようというふうに思えるような、それは観光振興というところにも結びついてくるんですけど、それをしっかりとやっていきたい。広島でチャレンジをしていこうという方々が増える、 そういった広島県を描いていきたいなと思っております。」今月29日に就任する横田さん。湯崎県政を引き継ぎつつ、どれだけ独自の政策を打ち出していけるのか手腕が問われます。2025年11月10日放送