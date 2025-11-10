サッカー日本代表が１０日、千葉市内で国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に向けて一部メンバーで始動。久保、中村、菅原、安藤、佐藤の５人のフィールドプレーヤーと、ＧＫ早川がピッチで体を動かした。

招集されたメンバーで最年少１９歳の佐藤は、国内組で臨んだ７月のＥ―１選手権以来の代表入り。６月のＷ杯アジア最終予選では歴代４番目の若さとなる１８歳２３７日で国際Ａマッチデビューを果たしているが、９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二以来となる１０代でのＷ杯出場に向けて、年内最後の２試合は大きなアピールの場となる。ケガ人や天皇杯組が選出されなかったことで巡ってきたチャンスとも言えるが、「どんな入り方でもメンバーには変わりない。ここでアピール出来ないとＷ杯は絶対に無理だと思うので、気合い入れていきたい。結果やインパクトを残せば次につながる」と決意を示した。

ロス五輪世代の中心選手として臨んだ９〜１０月のＵ―２０Ｗ杯では１６強で敗退する悔しさを味わったが、「大会は悔しい思いだったが、個人では世界を相手にあの年代ならやれる感覚は非常に手応えとしてあった。もっともっと上のレベルでプレーしたいと思っているのでＡ代表に食い込んでいきたい」と自信をみなぎらせる。

代表ではシャドー（１トップ後方）やウィングバックでの起用が予想されるが、「６月に比べたらドリブル突破の回数と仕掛けの姿勢は大きく変わったと思うし、Ｊリーグではそこに対する手応えは感じている。今回出場したら出したい」と意欲十分。勢いのあるプレーで存在感を示し、Ｗ杯イヤーへつなげる。