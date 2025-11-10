いよいよ佳境に入った、明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」。

8日にアウェーで「愛媛FC」と対戦しました。

J1昇格へ “負けられない戦い” が続くV・ファーレンは試合開始直後、コーナーキックのこぼれ球に反応した翁長の見事なダイレクトシュートが決まり先制。

翁長にとっても移籍後のうれしい初ゴールです。

前半はこのままV・ファーレンが、1対0とリードして折り返します。

後半も開始早々、相手陣内に攻め入って、V・ファーレンがPKを獲得。

これをマテウスが落ち着いて決め、自身、得点ランキングトップの18ゴール目でリードを2点に広げます。

V・ファーレンは試合終了間際の90分、途中出場の笠柳がドリブルで持ち込んでシュート。

見事な個人技でチームの3点目。

さらにアディショナルタイムにも、マテウスの突破からまたも笠柳が流し込み、ダメ押しの4点目。

要所で決定力を発揮したV・ファーレンが快勝。

3試合ぶりの白星をあげ、勝点3を積み重ねました。

（笠柳 翼選手(22)）

「攻撃の選手なので、違いを見せられるように意識して得点が取れてよかった。今度の大一番(水戸戦)を勝てば確実に自動昇格取れると思うので、2週間少し空くけれど、いい準備をしてチーム全員で勝てるように頑張る」

V・ファーレンの2位は変わりませんが、今節は首位の「水戸」が「大宮」との上位対決で敗れました。

それによって水戸との勝点差が1に縮まり、残り2試合になっても大混戦です。

このタイミングで次節は、V・ファーレンと水戸が直接対決を迎えるわけです。

まさに大一番。条件次第では、V・ファーレンのJ1自動昇格が決まります。

23日のホーム戦で水戸に勝利した上で、勝点63で並ぶ3位の大宮、4位の千葉が引き分け以下ならば、V・ファーレンの8年ぶりのJ1復帰が確定します。

ホームに水戸を迎え撃つ大一番は、ピーススタジアムで23日午後1時5分キックオフです。