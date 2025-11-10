１０日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）では、８日に死去した同局・菅谷大介アナウンサー（享年５３）を追悼した。

菅谷さんは８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去。同局によると、菅谷アナは７日夜、勤務を終えて帰宅後、不調を訴え、都内の病院に救急搬送された。その後容体が急変し、天国へと旅立った。葬儀は近親者のみで執り行う。

この日の番組で、森圭介アナウンサーが「日本テレビの菅谷大介アナウンサーが消化管からの出血のため亡くなりました」と報じると鈴江奈々アナウンサーは「スポーツ実況からバラエティーまで幅広く活躍した菅谷アナウンサー。２０２２年には膵臓がんを公表し、自身の経験を発信していました」と伝えた。

菅谷さんの１９９７年入社以来の五輪や箱根駅伝などの名実況やバラエティー番組での活躍、がんを患った後も様々に情報発信した際のインタビュー映像などを振り返った後、森アナは「後輩の私が言うのもなんですが、本当に真面目な方でした。スポーツやニュースはもちろんなんですけど、バラエティー番組に対しても『圭介、どうやったら面白いかな？』と相談を受けることもありました。管理職としては部員一人一人の仕事を本当によく見ていて『あれ見たよ』とよく声をかけてもらいました」と口に。

最後に「真面目で優しくて、チャーミングな菅谷さんの声が聞けないのは本当に寂しいです。菅谷さん、ゆっくり休んで下さい」と目をうるませて呼びかけていた。