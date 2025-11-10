◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 Honda鈴鹿―ヤマハ（2025年11月10日 京セラドーム）

オリックスの田嶋大樹投手（29）が10日、社会人野球日本選手権の第50回大会を記念して実施されている「レジェンド始球式」に登場した。

Honda鈴鹿―ヤマハの準々決勝前に登板。高めに浮くボール球となり、「初めての経験だったので緊張しました」と苦笑いを浮かべた。

佐野日大（栃木）卒業後の進路は、大学進学ではなくJR東日本への就職を選択した。

同社では入社2年目の16年から2年連続で都市対抗に出場。「社会人に進んで良かった。勤務をすることで社会人としての勉強ができ、世の中を学ぶことができた。会社のみんなが野球を好きでいてくれて、都市対抗は3万人ぐらいの前で投げることができた。今でも“もう一度都市対抗に出たい”と思ったりします」と振り返った。

日本選手権はドラフト指名後だった17年に初出場。三菱重工広島との1回戦で6回1/3、4失点（自責3）で敗戦投手となり、「ドラフト後にボコボコに打たれて苦い記憶です」と苦笑いした。