¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤Ï¡Ä¡È¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½À­¡É¤â¶¶²¼»á¡ÖÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¡×¡ÈÂæÏÑÍ­»ö¡É¤ËºÝ¤·

¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤·¤¿Àè½µ¤Î¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅ±²ó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤Ï¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¹ñ¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¹ñ¤«¤éÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀ³Î¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉðÎÏ¹¶·â¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÏÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÉôÂâ¤ä¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏ¤Ê¤É¤òÃæ¹ñ¤¬¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ²ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö°ì³µ¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¿¨¤ì¤º¤ËÅúÊÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÎã¤Ë½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶¶²¼Å°»á¡§
¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¤ÎÈ¯¸À¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤È¯¸À¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Éô¤½¤ì¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯¼£¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ËÍ¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¼«±ÒÎÏ¡¦ËÉ±ÒÎÏ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£ÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤éÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁªÃæ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºòÆü¡¢¤½¤â¤½¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤âÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤¿¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì±þ¤Þ¤À¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾ÊâÆ§¤ß±Û¤¨¤¿È¯¸À¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ10Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤â»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤ÆÅúÊÛ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ÏÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Å±²ó¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤·ÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÆð²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶¶²¼Å°»á¡§
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì÷¹ñ»²ÇÒÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤«¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡ÖÁíÍý¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤È¤«¼«±ÒÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢1990Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Îûç¾®Ê¿¤µ¤ó¤¬¡Öðë¸÷ÍÜ³¢¡Ê¤È¤¦¤³¤¦¤è¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥¥ã¥óËÊ¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¡ÖÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¡×¤È¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Þ¤µ¤ËÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ëÏÃ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¸½¼Â¡¢ÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤«¤é¤ÎÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë²¿¤«±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
Ãæ¹ñ¤¬º£²ó¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²¿¤«¤·¤é¤Î½ê°â¡È¤¤¤ä¤¬¤é¤»¡É¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ËÃæ¹ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤È¡Ø¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ù¤Ç¤¹¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
