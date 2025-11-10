11月1日に現役を引退した石川県穴水町出身の大相撲、元小結の遠藤。

現在につながる大相撲ブームの礎を築いた人気力士が13年にわたる土俵生活への思いを語りました。



元小結・遠藤：

「たくさんの方に応援をいただきまして、本当に幸せな相撲人生だったと思います」

9日、引退会見を開いた穴水町出身の元小結・遠藤。

2013年に角界入りし甘いマスクと巧みな技で多くの人を魅了してきました。





史上最速となる初土俵から所要3場所での新入幕。出世のスピードに髪の毛の長さが追いつかず、ざんばら頭の力士として人気も急上昇しました。約13年にわたる生涯戦歴は75場所で527勝494敗。これまで7個の金星と三賞を7回受賞し小結には3度昇進するなど大相撲人気の火付け役として角界をけん引してきました。

しかし、そんな人気力士・遠藤の土俵人生はケガとの闘いでもありました。



元小結・遠藤：

「もちろんもう一度土俵に戻るんだ。手術前より良くなるんだって気持ちでリハビリに取り組んでいたんですけど」

「ちょっと早期には厳しいかなとなんでしょうね気持ちが移り変わっていったという感じ」



長く膝のケガに苦しめられことしに入ってからは休場が続くことも。

それでも遠藤は自身の相撲人生をこう振り返ります。

元小結・遠藤：

「早くも感じましたし言われてみれば今思い返すと長くも感じた部分もありますけど」

「いい思い出ばかりで例えようがないですね。本当に充実した現役人生でした」



2024年元日の能登半島地震では地元・穴水町も被害を受け遠藤は母校に赴くなど被災地に思いを寄せ続けてきました。

引退の知らせに地元は…。

遠藤が幼少のころから通っていたという「福寿司」の大将松本志郎さん。

福寿司・ 松本志郎さん：

「よく頑張ったご苦労様やね」

「（遠藤が）うちへ来るとね普段着のままで話するから楽しい」

「第2の人生でねやっぱり親方になって部屋でも起こしてね、力士をたくさん育ててほしいなと思いますよね」

今後は部屋付きの親方として後進の育成に携わる遠藤。



元小結・遠藤：

「必死に本当にもう目の前のことを必死に必死に食らいついてやってきた結果だと思いますし。今後も変わらずそういった気持ちで親方としてやっていけたらなと思っています」

穴水の星として能登に勇気を届け続けた遠藤聖大の第二の土俵人生が幕を開けます。