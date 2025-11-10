Her lip to Lounge 2025／提供画像

写真拡大

【女子旅プレス＝2025/11/10】小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」とコンラッド東京（東京・汐留）とのコラボレーションによる特別なアフタヌーンティーが、2025年12月1日（月）〜12月31日（水）の1ヶ月限定で登場する。

【写真】ベイエリアの景色を独占！「メズム東京、オートグラフ コレクション」＜体験レポ＞

◆Her lip to、コンラッド東京と初のコラボアフタヌーンティー


ホテル28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」を舞台に、「Her lip to」の世界観を表現。クリスマスツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツを中心に、ホリデーの高揚感を掻き立てる優美なティータイムを提供する。

ウェルカムドリンクには、薔薇のエスプーマをトッピングしたカクテル「バラ香るスパークリング」を用意（ノンアルコールへの変更可）。

タータンチェック柄のマカロンやHer lip toのロゴ入シーリングチョコレートをあしらったフランス産栗のモンブランなどのスイーツ5種とセイボリー3種がラインアップする。

◆ナイトティーや限定コンラッド・ベア付きプランも


期間中は、スパークリングワインを含むフリーフロードリンクとともに堪能できる「フェスティブナイトティー」も18時30分から提供。また、コラボレーションを記念し、テーマに合わせて特別にデザインしたオリジナルテーブルセットのほか、人気のコンラッド・ベア付きプランには、タータンチェック柄にドレスアップした限定ベアが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）

住所：東京都港区東新橋1丁目9-1
場所：コンラッド東京28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

【Not Sponsored 記事】