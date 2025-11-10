「Her lip to」×コンラッド東京、初のコラボアフタヌーンティー開催 限定コンラッド・ベアも登場
【女子旅プレス＝2025/11/10】小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」とコンラッド東京（東京・汐留）とのコラボレーションによる特別なアフタヌーンティーが、2025年12月1日（月）〜12月31日（水）の1ヶ月限定で登場する。
【写真】ベイエリアの景色を独占！「メズム東京、オートグラフ コレクション」＜体験レポ＞
ホテル28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」を舞台に、「Her lip to」の世界観を表現。クリスマスツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツを中心に、ホリデーの高揚感を掻き立てる優美なティータイムを提供する。
ウェルカムドリンクには、薔薇のエスプーマをトッピングしたカクテル「バラ香るスパークリング」を用意（ノンアルコールへの変更可）。
タータンチェック柄のマカロンやHer lip toのロゴ入シーリングチョコレートをあしらったフランス産栗のモンブランなどのスイーツ5種とセイボリー3種がラインアップする。
期間中は、スパークリングワインを含むフリーフロードリンクとともに堪能できる「フェスティブナイトティー」も18時30分から提供。また、コラボレーションを記念し、テーマに合わせて特別にデザインしたオリジナルテーブルセットのほか、人気のコンラッド・ベア付きプランには、タータンチェック柄にドレスアップした限定ベアが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都港区東新橋1丁目9-1
場所：コンラッド東京28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
【Not Sponsored 記事】
【写真】ベイエリアの景色を独占！「メズム東京、オートグラフ コレクション」＜体験レポ＞
◆Her lip to、コンラッド東京と初のコラボアフタヌーンティー
ホテル28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」を舞台に、「Her lip to」の世界観を表現。クリスマスツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツを中心に、ホリデーの高揚感を掻き立てる優美なティータイムを提供する。
タータンチェック柄のマカロンやHer lip toのロゴ入シーリングチョコレートをあしらったフランス産栗のモンブランなどのスイーツ5種とセイボリー3種がラインアップする。
◆ナイトティーや限定コンラッド・ベア付きプランも
期間中は、スパークリングワインを含むフリーフロードリンクとともに堪能できる「フェスティブナイトティー」も18時30分から提供。また、コラボレーションを記念し、テーマに合わせて特別にデザインしたオリジナルテーブルセットのほか、人気のコンラッド・ベア付きプランには、タータンチェック柄にドレスアップした限定ベアが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都港区東新橋1丁目9-1
場所：コンラッド東京28階バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
【Not Sponsored 記事】