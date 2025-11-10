【30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]】 11月15日 発売予定 価格：2,750円 【30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]】 11月15日 発売予定 価格：1,650円

BANDAI SPIRITSは、11月15日発売予定の「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」と「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」のパッケージイラストを公開した。また、見本も公開された。

「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」は30MS第2弾で登場したティアーシャのデザインを一新してキット化。フェイスパーツはタンポ印刷を施した3種が付属する。

ウイングパーツは腰部の他、背中にも取り付け可能。レイピアの柄やガントレットは3mmジョイントにより、任意の箇所に取り付けることができる。

「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」は30MSフォーマットのボディパーツで、印刷されていないフェイスパーツ2個に加え、頭部パーツ(FP-I型)が2種類が付属する。

ヘアスタイルパーツとカチューシャパーツ、腕、脚に装着可能なリングタイプのジョイントパーツも付属する。

(C) BANDAI SPIRITS 2021