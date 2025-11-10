「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」、「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」のパッケージイラスト公開
BANDAI SPIRITSは、11月15日発売予定の「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」と「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」のパッケージイラストを公開した。また、見本も公開された。
「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」は30MS第2弾で登場したティアーシャのデザインを一新してキット化。フェイスパーツはタンポ印刷を施した3種が付属する。
ウイングパーツは腰部の他、背中にも取り付け可能。レイピアの柄やガントレットは3mmジョイントにより、任意の箇所に取り付けることができる。
「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」は30MSフォーマットのボディパーツで、印刷されていないフェイスパーツ2個に加え、頭部パーツ(FP-I型)が2種類が付属する。
ヘアスタイルパーツとカチューシャパーツ、腕、脚に装着可能なリングタイプのジョイントパーツも付属する。
30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]
11月15日 発売予定
価格：2,750円
30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]
11月15日 発売予定
価格：1,650円
【#今週の新商品情報📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 10, 2025
11月15日(土)発売予定
■30MS ティアーシャ(ダリアウエア)
[カラーB]
30MS第2弾で登場したティアーシャの
デザインを一新！✨
詳細はホビーサイトをチェック🔽https://t.co/Ojc8CC1nmf#30MS #30ML pic.twitter.com/RRPWDjDRAE
【#今週の新商品情報📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 10, 2025
11月15日(土)発売予定
■30MS オプションパーツセット21
(スプリントコスチューム)[カラーB]
印刷されていないフェイスパーツ2個に加え、頭部パーツ(FP-I型)が2種類付属。
「30 MINUTES SISTERS 水転写式デカール… pic.twitter.com/r5W0LI7PQB
(C) BANDAI SPIRITS 2021