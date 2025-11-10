2025年9月にプロデビューした愛知県瀬戸市の中学3年生、加藤金次郎選手（15）、愛称「金ちゃん」が、11月6日から兵庫で行われた男子ゴルフのACNチャンピオンシップに出場しました。

【写真を見る】史上最年少「15歳185日」でレギュラーツアー予選通過 プロゴルファー加藤金次郎選手(15) 愛称は“金ちゃん”「しびれるね～ゴルフはやっぱり」

イーブンパー45位タイからスタートした2日目、最初のホールでバーディーを奪うと続く2ホールでもバーディー。出だしから3連続バーディーを見せるなど、この日5バーディー2ボギーのトータル3アンダー。





スコアを3つ伸ばし23位タイとなり、見事、プロでは史上最年少となる15歳185日でのレギュラーツアー予選通過を果たしました。

(加藤金次郎選手）

「あ～マジ良かった。しびれるね～ゴルフはやっぱり」



9日の最終日は、悪天候のため中止となりましたが、8日までの成績で順位が決まり24位タイ。レギュラーツアーでは初の賞金61万5000円をゲットしました。

（加藤選手）

「（賞金は）めちゃくちゃうれしいけど、次出る時はもっといい順位であがれるように頑張っていきたい。」