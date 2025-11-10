【ラストにゾク…】修学旅行の「おみやげ」が招く恐怖…“刀傷のついた岩”から始まった、背筋が凍るショートホラー【作者に聞く】
通勤・通学の隙間時間に、短時間で読める傑作ショート漫画を紹介！今回は、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもないさん(@daredemonaidare)の創作漫画『おみやげ』をどうぞ。
本作は、修学旅行で訪れた観光地での出来事を描く。主人公たちが立ち寄った場所には、伝説の剣豪が真っ二つに切ったとされる“刀傷のついた岩”があった。友人たちは「すげー！」と写真を撮り、岩のかけらを拾って「おみやげ」にする。しかし、その夜から彼らの身に不可解な出来事が起こり始める……。
本作の着想について、誰でもないさんは「“刀傷のついた岩”がふと思い浮かび、そこから話を広げていきました」と語る。何気ない観光地の風景が、恐怖の入り口になったようだ。
物語の舞台は「修学旅行」だが、作者自身の修学旅行の思い出を尋ねると、「『スキーウェアとはこんなに暖かいものなのか！』と感動したのを覚えています」と、意外にもほのぼのとしたエピソードを披露した。
■作者が語る「おみやげ」の思い出と、ホラーへの意気込み
「おみやげ」にまつわる自身のエピソードとして、誰でもないさんは「小さいころ、家族で遠出した帰りにおみやげ売り場で買ってもらったオルゴールのキーホルダーに入っていた曲は、サザンオールスターズの『涙のキッス』でした。当時は何の曲か知らなかったけど、今では大切な一曲です」と、心温まる思い出を語った。
今後はどんなショートホラー漫画を描きたいかという質問には、「“絵的”にも“内容的”にも怖く描ければベストです」と、さらなる恐怖への意欲を見せた。
