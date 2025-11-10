11月14日金曜から3日間おこなわれる恒例の「ふるさとまつり」。高知県内各地の自慢の味が一堂に集まります。シリーズで注目の一品を紹介しています。

10日は、大豊町から人気カフェが提供する、ご当地バーガーです。



11月14日から3日間、高知市の鏡川河畔みどりの広場で開かれるフェスティバル土佐

第54回ふるさとまつり。ことしは23市町村4団体の自慢の味が集結します。





樺山アナ「ご紹介するのは美しい自然に囲まれた、大豊町でいただけるグルメです」四国山地の中央に位置し、四国最大級の河川・吉野川が流れる自然豊かなまち、大豊町。大豊町の人気店、大田口カフェです。店主の喜夛河隆一さん・佐知子さん夫妻。県外出身のふたりは、旅行で大豊町に訪れた際、自然の雄大さに魅了され、17年まえに移住してカフェをオープンしました。店内は木のぬくもりが感じられるゆったりくつろげる空間。ショーケースにはチーズケーキやガトーショコラなど、自家製のケーキが並んでいます。大豊町の人気の味として知られる「鹿バーガー」。（＊トマト＆チーズ:1250円税込＊キャベツの柚子胡椒オイル蒸し:900円税込）パティには、大豊町特産の鹿肉を使用しています。大豊町では、かねてから鳥獣被害に悩まされていて、捕獲したシカの活用のため、シカ肉を特産化しています。大豊のシカ肉は、捕獲してから時間をおかずすぐに加工するため、くさみもなく、品質の高い状態で提供できることから、県外のレストランなどからも注文が入るそうです。バーガーを作る際のこだわりは、 肉にオリーブオイルを足すこと。鹿肉は脂肪が少ないので、オイルを足すことでバーガーに合うジューシーな仕上がりになるといいます。また、バンズは手作りで、コメ粉を使用。モチモチした食感がパティのおいしさを引き立てます。タルタルソースも、もちろん手作り。ユズ酢を入れ、さっぱりと仕上げてあります。また、ふるさとまつりでは、人気のケーキや、コーヒーも味わうことができます。フェスティバル土佐第54回 ふるさとまつりは、高知市の鏡川河畔みどりの広場で14日金曜から16日日曜まで3日間行われます。