「こんなに沢山」竹内涼真、プライベートきょうだいショット公開！ 「志尊淳さんがいる」の声も
俳優の竹内涼真さんは11月10日、自身のInstagramを更新。プライベートのきょうだいショットなどを公開しました。
コメントでは「かっこいいしほっちゃん可愛いしもうなにごとー！！！！」「写真集見てる気分」「最高ーー！」「こんなに沢山のプライベート写真嬉しい限りです 涼真君の顔に戻ってるしリフレッシュできたのかな？」「推しからしか得られない養分」「ナチュラル涼真かっこいい！」「目の保養すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
【写真】竹内涼真のプライベートショット
「ナチュラル涼真かっこいい！」涼真さんは「So grateful for my beloved friends（愛する友人たちにとても感謝しています）」とつづり、13枚の写真を投稿。自身のソロショットや、妹でモデル系インスタグラマーのたけうちほのかさんとのツーショットなどです。いずれも海の近くで撮影しており、爽やかな服装がとても似合っています。
また一部からは「淳ちゃんいるー」「志尊淳さんがいる」とのコメントも。9枚目で、カメラを持って空を見上げている男性が、俳優の志尊淳さんかもしれません。
