俳優の竹内涼真さんは11月10日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを多数公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

俳優の竹内涼真さんは11月10日、自身のInstagramを更新。プライベートのきょうだいショットなどを公開しました。

「ナチュラル涼真かっこいい！」

涼真さんは「So grateful for my beloved friends（愛する友人たちにとても感謝しています）」とつづり、13枚の写真を投稿。自身のソロショットや、妹でモデル系インスタグラマーのたけうちほのかさんとのツーショットなどです。いずれも海の近くで撮影しており、爽やかな服装がとても似合っています。

コメントでは「かっこいいしほっちゃん可愛いしもうなにごとー！！！！」「写真集見てる気分」「最高ーー！」「こんなに沢山のプライベート写真嬉しい限りです　涼真君の顔に戻ってるしリフレッシュできたのかな？」「推しからしか得られない養分」「ナチュラル涼真かっこいい！」「目の保養すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。

また一部からは「淳ちゃんいるー」「志尊淳さんがいる」とのコメントも。9枚目で、カメラを持って空を見上げている男性が、俳優の志尊淳さんかもしれません。

愛犬とのプライベートショットも！

9月24日には、愛犬を体の上に乗せたプライベートショットを公開していた涼真さん。ファンからは「彼氏感ありすぎ」「犬になりたいです」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)