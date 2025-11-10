神奈川県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「子育てがしやすい市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、神奈川県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「次世代を担う子供たちの子育てきらきらプランなど子育てに充実した地域を目指している点が見られる」（50代回答しない／大阪府）、「お寺も海も山もあり、自然豊かなところで子育てが出来そうだから」（40代男性／茨城県）、「子どもたちを地域全体で見守る雰囲気があって子育て世帯が住みやすいからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「遊べるところも多く、医療施設や学習施設など、必要なものが揃っているから」（40代女性／神奈川県）、「親戚が住んでいるのですが、都会なので生活に困らないですし、人口も多いので保育園や学校も多くあり、その分支援も多いと聞きました」（20代女性／兵庫県）、「横浜市は多様な文化施設があり、子どもの成長に良い影響を与えると思います」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鎌倉市／32票鎌倉市は、古都の風情を残しつつ、海と山に囲まれた自然豊かなまちです。由比ヶ浜などの美しい海岸や数多くの歴史的名所に恵まれ、休日には家族で楽しめるお出かけスポットが充実しています。観光地としてのにぎわいがある一方で、住宅街は静かで治安が良く、落ち着いた暮らしができる点も魅力。行政による子育て支援もあり、自然・文化・安全性が調和した住環境が、ファミリー層から支持を集めています。
1位：横浜市／128票横浜市は、神奈川県の県庁所在地であり、国内有数の大都市です。大きな都市でありながら、市内にはこどもの国をはじめとした大型公園や緑があり、子どもが自然と触れ合える環境が整っています。特に郊外エリアは教育意識の高いファミリー層が多く、閑静な住宅街として人気。独自の育児サポート制度や行政サービスも充実しており、都市の利便性と豊かな住環境、手厚い支援体制のバランスが、子育て世帯から高い評価を受けています。
