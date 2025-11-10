冬に向かい、徐々に気温も下がってきた県内。これからの時期注意が必要なのが火災です。暖房器具などの注意点はどのようなところでしょうか。

今月３日の夜、山形市と河北町で住宅火災が発生しました。この火災で、山形市では男性１人が死亡しました。今のところ出火原因の特定には至っていません。

山形市と中山町、山辺町の山形消防署管内では今年に入り建物火災で６人が亡くなっています。これは過去１０年でも最も多い人数です。

また、県内では今年９月末現在で建物火災が１２６件発生しています。例年、これからの時期は暖房機器の使用が増える時期で、火災に一層の警戒が必要です。

■ストーブや電機配線に注意！

では、ストーブや電気配線でどういったところに注意すればいいのでしょうか。こちらは、ＮＩＴＥ（ナイト）＝製品評価技術基盤機構の実験映像です。ストーブで必要なことのひとつが燃えやすいものとの距離です。

布団の近くにストーブを置いていると…。寝返りをうった際に布団がストーブと接触しました。しばらくすると…。火がついてしまいます。

電気配線にも注意が必要です。炎が上がる電源プラグ。プラグとコンセントの隙間にたまったほこりなどに電流が流れることで発火につながるため、定期的に掃除をする必要があります。

■こたつにも注意！

そして、こたつも使い方によっては火災を招いてしまいます。押し込んだ布団がヒーターに触れました。この状態が続くと、煙が出始め、布団が焦げ始めました。そして、出火しました。

寒さの厳しい今、身の回りの電気配線やストーブなどを確認し火災に十分な注意が必要です。