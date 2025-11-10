¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤Ç¥ì¥³Âç¼õ¾Þ¡ª¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é75ºÐ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊª¡×¡Ö¤ä¤äÁá¤¤Ç¯Ëö´¶¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×Ãæ²Ú·÷¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²Î¼ê¤È¤Ï¡Ä
¡¡Ì¾¶Ê¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë75ºÐ²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ö¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡£²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò(71)¤È¶¦¤Ë¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É°áÁõSP¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÅ·Á³¤µ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤Þ¤È¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤µ¤Þ¤Æ¡Ä¤ä¤äÁá¤¤Ç¯Ëö´¶¡×¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¹ÈÇò¤Ã¤Ý¤¤²»³ÚÆÃÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈºÇ¸å¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖµíÆù¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï293g¤Ç¸«»öÀ®¸ù¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µÞ¤«¤·¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ªÆù¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆù¤ª»ý¤Áµ¢¤ê½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊª¤Ï°ã¤¦¡×¡ÖÄ¾´¶¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¡©¡×¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï1979Ç¯¤Ë¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤¬200ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Âè21²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè30²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£