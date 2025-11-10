「びっくりしました」日本代表正守護神の負傷に26歳GKが胸中明かす。“３番手”から11月シリーズのスタメン候補に急浮上「誰かの代わりというよりは…」
11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表、同18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が10日、千葉県内で初日のトレーニングを実施した。
練習後、GK早川友基（鹿島アントラーズ）が取材に応じた。
今回の活動では、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）が左手の骨折で辞退となり、２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も16日に天皇杯の準決勝が控えているため、招集見送りとなった。
E-１選手権以降、３番手格として代表に定着している早川は、初招集の小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、鈴木彩に代わる追加招集の野澤大志ブランドン（アントワープ）よりも序列は上で、海外組を含めたフル代表デビューを果たすのはほぼ確実だ。
「ずっと代表に選ばれて、いつ出てもいいように準備はしてますし、この環境でどれだけやれるかを意識して、毎回この代表の活動には参加してるんで。持っている自分のパフォーマンス、全てをここで出したいと思います。なおかつ誰かの代わりというよりはしっかり持っている自分の今の能力とか、自分の良さをしっかり前面に出しながらやりたいなと思います」
そう意気込みを語った26歳の守護神は、昨日リリースされた鈴木彩の怪我については、こうコメントしている。
「全然知らなくて。ちょうど休みだったので、全然サッカーのニュースを見てなかったんで。知り合いからLINEをもらって、彩艶が怪我したというのを聞いて、まあびっくりしましたね。全然怪我しなさそうなので、そこはびっくりしましたし、早く治してほしいなと。本当にまだ若いし、将来性もあると思うので、焦らずに治してほしいし、再発しないようにしてほしいなと思います」
無念の離脱となった戦友の思いも背負い、鹿島の守護神がゴールマウスに立つ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
練習後、GK早川友基（鹿島アントラーズ）が取材に応じた。
今回の活動では、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）が左手の骨折で辞退となり、２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も16日に天皇杯の準決勝が控えているため、招集見送りとなった。
「ずっと代表に選ばれて、いつ出てもいいように準備はしてますし、この環境でどれだけやれるかを意識して、毎回この代表の活動には参加してるんで。持っている自分のパフォーマンス、全てをここで出したいと思います。なおかつ誰かの代わりというよりはしっかり持っている自分の今の能力とか、自分の良さをしっかり前面に出しながらやりたいなと思います」
そう意気込みを語った26歳の守護神は、昨日リリースされた鈴木彩の怪我については、こうコメントしている。
「全然知らなくて。ちょうど休みだったので、全然サッカーのニュースを見てなかったんで。知り合いからLINEをもらって、彩艶が怪我したというのを聞いて、まあびっくりしましたね。全然怪我しなさそうなので、そこはびっくりしましたし、早く治してほしいなと。本当にまだ若いし、将来性もあると思うので、焦らずに治してほしいし、再発しないようにしてほしいなと思います」
無念の離脱となった戦友の思いも背負い、鹿島の守護神がゴールマウスに立つ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！