強い紫外線から目を守るため公務中のサングラスの着用を認める動きが全国で広まっています。鹿児島市消防局でも9日からサングラスの着用が始まりました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「午後2時前の鹿児島市。雲はかかっているが隙間から入る日差しが眩しく感じる」



近年、健康被害を防ぐため、警察官やバスの運転手がサングラスをつけて業務にあたっています。



鹿児島市消防局でも強い日差しの下で働く職員の目を守るため、9日から公務中のサングラスの着用が認められました。





消防車の運転だけでなく、はしご車やクレーン車など見上げて操作をする際、人や建物との距離感を正確につかむのにも役立ちます。海や山での救助活動の際、水面や雪からの照り返し防止にも役立つということです。（仁田尾美菜アナウンサー）「サングラスの色は黒または透明で紫外線をカットする機能のあるものが認められている」着用が認められているサングラスは紫外線カット機能がついたもので、品位を損なわないよう色は黒か透明とされています。（鹿児島市消防局・市来大成消防副士長）「車のサンバイザーを使用していたが、物理的に視界が狭くなることで安全運転の支障になることがあった。サングラスを有効に活用することで、より安全な運行ができるのではと考えている」（鹿児島市消防局・大平健二消防司令長）「市民の方と対面する際はサングラスを外して対応するなど、そういった面も配慮し導入を図りたい」隊員の安全を確保しながら市民の救助に努めていきたいとしています。