高岡早紀、『緊急取調室』で共演・仲良し天海祐希とヒソヒソ話「美しすぎる井戸端会議」ショットが話題
テレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の公式インスタグラムが、10日更新され、主演を務める天海祐希と高岡早紀の撮影オフショットが公開された。
【写真】「美女2人」 高岡早紀＆天海祐希の美しすぎる撮影オフショット
投稿では「セット撮影中…何やらヒソヒソ話をしている#天海祐希さんと#高岡早紀さんを激写 ドラマでは、刑事×弁護士で対立しますが、実は仲良しなお2人」とつづられ、天海の耳元で口に手を当ててほほ笑みを見せながら話している高岡の姿が捉えられている。
高岡の話に天海は、耳を傾け真剣な表情で聞き入っているようで、2人の仲の良さを垣間見れた。そんな2人の後ろでは、田中哲司が腕を組み下を見つめるなど、撮影裏のオフな姿が披露されている。
このオフショットに、ドラマファンからは「美女2人」「まるで美しすぎる井戸端会議」「哲司さんいい顔してる笑」などのコメントが集まっていた。
『緊急取調室』第5シーズンは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
